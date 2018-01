SGP komt met vrouwelijke lijsttrekker in Amsterdam

De SGP, de oudste politieke partij in Nederland, werd in 1918 opgericht en bestaat dus honderd jaar. De partij vond lang dat vrouwen zich niet verkiesbaar mogen stellen. In 2012 stelde het Europees Hof voor de Rechten van de Mens dat dit standpunt in strijd is met de wet. Een paar maanden later ging de SGP overstag. In 2014 werd het eerste vrouwelijke SGP-raadslid geïnstalleerd: Lilian Janse in Vlissingen. Zij is bij de verkiezingen in maart opnieuw de SGP-lijsttrekker in haar woonplaats.