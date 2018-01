Kandidaat partij Sylvana Simons trekt zich terug na onduidelijkheid over cv

Een kandidaat van de politieke partij Bij1 van Sylvana Simons heeft zich teruggetrokken nadat ze in opspraak was geraakt vanwege haar cv. Cailin Kuit stopt volgens de partij vanwege "persoonlijke omstandigheden in combinatie met de bizarre actualiteit".

Kuit stond derde op de lijst van Bij1 voor de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam. Deze week kwam ze in het nieuws omdat ze ten onrechte als psychiater was gepresenteerd. Op de website van Bij1 stond dat ze in het verleden dat beroep had uitgeoefend. Ze kwam echter niet voor in het BIG-register, terwijl zo'n registratie verplicht is voor psychiaters.

In een verklaring zegt Kuit dat ze op haar eigen cv niet vermeldt dat ze als psychiater heeft gewerkt. Dat dit wel op de website stond, kwam volgens haar door een redacteur van de partij. "Iemand van de Bij1-redactie die wist dat ik vroeger in de kliniek werkte, heeft dit toegevoegd aan mijn biografie op de website", zegt ze. Uit de verklaring wordt niet duidelijk wat voor werk ze heeft gedaan.

Onduidelijkheid

Ook een andere kandidaat op de lijst, Bob Schoute, trekt zich terug "vanwege persoonlijke omstandigheden". Op de website schrijft Bij1 dat "smaad en laster al langer de realiteit zijn voor lijsttrekker Sylvana Simons". De partij noemt het opmerkelijk dat nu ook andere kandidaten op de lijst het moeten ontgelden.

Artsenfederatie KNMG zei gisteren tegen RTL Nieuws dat Kuit een einde moest maken aan de onduidelijkheid over haar cv. "Als uit onderzoek blijkt dat er sprake is van titelmisbruik, kan de KNMG daar aangifte van doen", zei een woordvoerder. De Inspectie voor de Gezondheidszorg zei voorlopig geen onderzoek te zullen starten naar Kuit.

Simons maakte op Nieuwjaarsdag de lijst met kandidaten bekend. Vrijwel alle mensen op de lijst hebben een activistische achtergrond. Zo zijn ook voormalig Occupy-activist Jazie Veldhuyzen en documentairemaker Sunny Bergman kandidaat.