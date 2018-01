RIVM waarschuwt voor smog door fijnstof

Het RIVM zegt dat er vandaag smog zal hangen, vooral in het zuiden van Nederland en in de Randstad. De smog is het gevolg van hoge concentraties fijnstof. Door het gebrek aan wind wordt het stof nauwelijks verspreid en zullen de concentraties langzaam oplopen.

De matige of slechte luchtkwaliteit is vooral hinderlijk voor mensen met longaandoeningen als astma en COPD. Ook oudere mensen met hart- en vaatziekten kunnen er last van hebben.

"Een verhoogde concentratie fijnstof kan samen met andere luchtverontreiniging leiden tot een verminderde longfunctie, verergering van astma en COPD en een toename van luchtwegklachten als piepen, hoesten en kortademigheid", schrijft het RIVM op zijn website.

Geen overmatige inspanning

Mensen kunnen klachten voorkomen of verminderen door zich niet overmatig in te spannen. In sommige gevallen kan aangepaste medicatie helpen.

In het weekend zullen volgens het RIVM de concentraties fijnstof langzaam dalen, maar de luchtkwaliteit kan dan op sommige plaatsen toch nog onvoldoende zijn.