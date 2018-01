Geroofde juwelen bleken nog gewoon in Ritz-hotel te liggen

De Franse politie heeft de hele buit van de juwelendiefstal in het Hôtel Ritz in Parijs in handen. De juwelen bleken in een tas te zitten die gisteren al bij de dieven in het hotel werd gevonden.

In Sannois, ten noordwesten van Parijs, is een vluchtauto teruggevonden die door één van de vijf overvallers werd gebruikt. Deze man is nog niet opgepakt. Dat geldt ook voor een tweede overvaller, die op een motor wist weg te komen.

De drie overvallers die gisteren in het chique hotel vitrines kapotsloegen en de juwelen daar grepen, konden niet vluchten en werden meteen al aangehouden. Vermoed werd dat zij erin waren geslaagd om een tas met de buit naar hun twee mede-overvallers op straat te gooien, maar nu blijkt dus dat de juwelen nog binnen lagen. Volgens Franse media waren de juwelen zo'n 4,5 miljoen euro waard.

Volgens Franse media zijn de drie overvallers rond de 30 en komen ze uit de regio Parijs. Naar verluidt waren ze al bij de politie bekend. De twee voortvluchtige mannen worden met man en macht gezocht.