Bejaarde man (89) vier dagen na woningbrand Slenaken alsnog overleden

De bejaarde man die zondag gewond raakte bij een woningbrand in Slenaken is overleden. De 89-jarige is aan zijn verwondingen bezweken.

Hij werd door hulpverleners, omwonenden en zijn vrouw gered uit zijn brandende huis. Volgens de regionale nieuwssite 1Limburg kwam de brandweer tien minuten te laat aan bij het brandende huis. Ze waren per ongeluk naar het verkeerde huis gereden. Of dit gevolgen had voor de gewonde man is niet bekend. Naast de man raakten zes anderen gewond.

De oorzaak van de brand is nog onbekend. De politie gaat niet uit van brandstichting.