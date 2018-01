Vierdaagse Nijmegen verhoogt inschrijfgeld met een kwart

Meedoen aan de Vierdaagse van Nijmegen wordt komend jaar flink duurder. Het inschrijfgeld gaat van 64 naar 80 euro, dat is een stijging van 25 procent. Leden van de Wandelbond krijgen korting en betalen 75 euro voor vier dagen lopen.

Volgens de stichting achter de Vierdaagse is de verhoging nodig. Via een bericht op de site zegt de stichting dat leveranciers een prijsstijging hebben doorgevoerd en dat de door de overheid verplichte voorzieningen blijven toenemen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om veiligheid- en verkeersmaatregelen.

Jennifer Bus van de stichting 4DAAGSE zegt tegen Omroep Gelderland dat ook de sponsorinkomsten dit jaar lager zijn.

Dure hobby

Bij de regionale omroep doen mensen hun beklag. "Ronduit schandalig!", zegt iemand. "Zo maken jullie verschil tussen de rijken en armen. Ik loop al jaren mee, ga dit jaar ook weer lopen, maar er zullen ook mensen zijn die niet kunnen. Dat is triest."

Mensen klagen over de prijs die families die samen willen lopen moeten betalen: "Wordt een dure hobby zo."

"Belachelijk veel", schrijft een ander naar de omroep over het bedrag van 80 euro voor vier dagen wandelen in de omgeving van Nijmegen. "Nu kunnen alleen mensen met veel geld meelopen."

Daar zijn anderen het niet met mee eens. "We willen een goede organisatie, schone toiletten, een mooi 4Daagse-kruisje en ook nog eens veiligheid. Daar hangt een prijskaartje aan. Omgerekend 20 euro per dag. Valt nog best mee dan."