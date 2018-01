Kustwacht Curaçao zoekt niet langer naar Venezolanen

Een nieuwe zoektocht van de Curaçaose kustwacht naar Venezolaanse migranten heeft niets opgeleverd. Er werd op zee gezocht omdat er vermoedelijk veel meer dan zes illegale migranten aan boord waren van de boot die eergisteren bij Curaçao in tweeën brak. Vier lichamen van Venezolanen spoelden aan en later werden op het eiland twee mannen in doorweekte kleding aangehouden.

Gisteren zocht de kustwacht ook al naar slachtoffers of overlevenden, maar dat bleef zonder resultaat. Vandaag werd opnieuw gezocht, onder meer omdat er uit Venezuela berichten kwamen dat er veel meer dan zes migranten op de boot moeten hebben gezeten.

De Venezolaanse krant El Nacional meldde dat ongeveer dertig mensen door familie als vermist zijn opgegeven. Ze zouden vanuit het plaatsje San José de la Costa zijn vertrokken in een boot naar Curaçao, een tocht van ongeveer 70 kilometer.

Uiterst kleine kans

De kustwacht en de politie gaan er nu van uit dat de meeste opvarenden Curaçao hebben bereikt. De kans wordt uiterst klein genoemd dat er nog lichamen aanspoelen.

Een andere boot, die op dezelfde dag uit San José vertrok, zou ook migranten op Curaçao hebben afgezet. Vooral jonge Venezolanen hopen op een beter bestaan op Curaçao. Venezuela lijdt al jaren onder tekorten aan levensmiddelen en medicijnen.