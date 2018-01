Huiseigenaren die te veel boeterente betaalden krijgen honderden euro's terug

Waarom boeterente?

Veel huizenbezitters overwegen vanwege de lage rentestand vervroegd af te lossen, of om de hypotheek over te sluiten tegen een gunstiger lage rente. Soms moet hiervoor een vergoeding, vroeger boeterente genoemd, worden betaald. Het lopende hypotheekcontract wordt namelijk opengebroken en de bank heeft de hypotheek berekend op een andere rente en looptijd. Voor het vaststellen van de vergoeding kijkt de bank naar de huidige rente, de resterende looptijd van de hypotheek en de rente die gebruikelijk is voor de resterende periode.