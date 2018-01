Politie maakte vorig jaar minder zwaargewonden

De rijksrecherche heeft vorig jaar 23 schietincidenten bij de politie onderzocht. Dat is veel minder dan de vier jaar daarvoor. Toen lag het aantal onderzochte zaken tussen de 30 en 34, meldt het Openbaar Ministerie.

De getallen gaan alleen over schietincidenten waarbij doden of zwaargewonden vielen. Bij de onderzochte zaken in 2017 vielen vier doden en twintig zwaargewonden. Het jaar daarvoor waren dat vier doden en 33 gewonden.

Als politiemensen met een vuurwapen iemand doden of ernstig verwonden, doet de rijksrecherche altijd onderzoek. Het schietincident wordt niet door de eigen politieregio onderzocht, om de onafhankelijkheid te waarborgen. Na het onderzoek beslist het OM of de politiemedewerker wordt vervolgd.

Agenten mogen hun vuurwapen alleen gebruiken als ze zich aan de richtlijnen houden. Zo moet het gebruikte geweld in verhouding staan tot de ernst van de situatie en het misdrijf. In principe moet de agent richten op de benen van de verdachte.