Tom Middendorp nu adjudant in buitengewone dienst van de koning

Generaal Tom Middendorp is sinds 1 januari adjudant in buitengewone dienst van de koning. Hij is benoemd "vanwege het geheel van zijn verdiensten voor de Nederlandse krijgsmacht", schrijft de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD).

Een adjudant kan de koning bijstaan of vertegenwoordigen bij ceremoniƫle aangelegenheden. Te denken valt bijvoorbeeld aan het begeleiden van gasten tijdens huwelijken. Het is een eretitel, zegt verslaggever Kysia Hekster.

Koning Willem-Alexander benoemde kort na zijn aantreden zijn neef Maurits ook als buitengewoon adjudant. Willem-Alexander is zelf ook buitengewoon adjudant geweest, toen Beatrix nog koningin was.

Middendorp stapte in oktober na ruim vijf jaar op als Commandant der Strijdkrachten vanwege een dodelijk ongeval met een mortiergranaat in Mali. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) had geconcludeerd dat de veiligheid van de mortiergranaten en de gezondheidszorg in Mali niet voldeden.