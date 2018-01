Meeste burgemeesters zijn nog altijd VVD'er, CDA'er of PvdA'er

Het overgrote deel van de burgemeesters in Nederland is nog altijd lid van CDA, VVD of PvdA. Vorig jaar was 83 procent van de burgemeesters lid van een van deze drie traditionele politieke partijen, blijkt uit cijfers van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

De meeste burgemeesters zijn van VVD-huize (30%), gevolgd door de PvdA (27%) en het CDA (27%). Traditioneel waren dit ook de drie grootste partijen. De PvdA hoort daar sinds de Tweede Kamerverkiezingen van vorig jaar niet meer bij.

23 procent van de burgemeesters is vrouw. Ze zijn het vaakst lid van een lokale partij (33%), gevolgd door een lidmaatschap van GroenLinks (29%) en van het CDA (25%).

De meeste vrouwelijke burgemeesters werken in een kleine gemeente. Van de gemeenten met meer dan 100.000 inwoners heeft 10 procent een vrouwelijke burgemeester.