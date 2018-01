Zorgen pers over openbaarheid gemeenteraadsvergaderingen

De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) en het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren maken zich zorgen over de bewegingsvrijheid van de pers in verschillende gemeenten. Dat schrijven ze aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Genootschap van Burgemeesters.

Aanleiding zijn incidenten in verschillende gemeenten waar het media moeilijk of onmogelijk werd gemaakt hun werk te doen. Zo werd in Westland EenVandaag verboden opnamen te maken in de raadszaal en in de wandelgangen. Een verslaggever en een cameraman waren daar voor een portret van een raadslid. De burgemeester zei hen dat een landelijk medium dat voor een programma een gemeenteraadslid volgde, in haar raadszaal niets te zoeken had.

In Utrecht, Geldermalsen, Kampen, Kaatsheuvel en Bernheze werden media buiten de deur gehouden bij bewonersbijeenkomsten die waren georganiseerd door lokaal bestuur.

Zeer kwalijk

De ondertekenaars van de brief, Thomas Bruning van de NVJ en genootschap-voorzitter Marcel Gelauff (tevens NOS-hoofdredacteur) noemen de beperking in Westland zeer kwalijk. "Het mag duidelijk zijn dat een selectie op inhoudelijke gronden door een burgemeester welk medium wel of niet toegang krijgt tot de raadszaal een ernstige beperking van de persvrijheid inhoudt."

Ze schrijven verder dat het een belangrijk signaal zou zijn als de VNG en het Genootschap van Burgemeesters duidelijk maken "dat u elke vorm van inhoudelijke beoordeling van een medium of diens onderwerpkeuzes bij het verschaffen van toegang ten strengste afkeurt".