Echtpaar Zaandam thuis bedreigd om moskeebezoek

Een echtpaar in Zaandam is in de nacht van maandag op dinsdag bedreigd. Op en naast hun voordeur was rode verf aangebracht en aan de deur hing een briefje met daarop een bedreigende tekst.

Volgens de lokale site De Orkaan stond er een hakenkruis op en onder meer "Als jullie nog 1 keer de moskee bezoeken gaan jullie eraan". De politie wil niet bevestigen dat deze tekst inderdaad op het briefje stond.

Het echtpaar heeft aangifte gedaan. De politie heeft sporenonderzoek gedaan en onderzoekt de zaak.