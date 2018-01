Nederlander in Californië: die laag modder is dieper dan ik lang ben

"We hebben 300 dagen geen regen gehad en dan in 15 minuten ineens een paar centimeter. Dat was genoeg om alle rommel naar beneden te laten lopen." Massa's puin, modder en water kwamen dinsdag naar beneden in Zuid-Californië. De Nederlander Alexander Verharen woont in het getroffen gebied.

Hij kon de afgelopen dagen niet werken, omdat zijn kantoor onbereikbaar is. "Je hebt bergen aan de ene kant, de oceaan aan de andere kant en de snelweg ertussenin is helemaal volgelopen met een laag modder."

Bekijk hieronder voor- en na-foto's van het getroffen gebied: