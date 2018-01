In jaren gingen er niet zo weinig bedrijven failliet als in 2017

In vrijwel alle branches is het aantal faillissementen gedaald. In de handel gingen nog de meeste bedrijven failliet. Daar vallen onder meer groothandels en winkels onder. Bijna 700 zaken in de handel gingen op de fles. Dat zijn er ruim 250 minder dan een jaar eerder.

In verhouding daalde het aantal faillissementen het meest in Friesland. In Groningen en Flevoland was er een lichte stijging.

Waarschuwing

Curatoren hebben het nu een stuk rustiger dan tijdens de crisis. "Er is minder werk", zegt curator Job van Hooff van advocatenkantoor Stibbe in het NOS Radio 1 Journaal. "We merken dat het een stuk beter gaat met de bedrijven."

Hij waarschuwt wel dat bedrijven nu nog kunnen profiteren van de extreem lage rente waardoor ze goedkoop kunnen lenen. "Er is geld in overvloed, maar als straks de rente gaat stijgen, dan komen er bedrijven in problemen. Bedrijven die nu net winst draaien, gaan dan verlies maken. Dat leidt op termijn onvermijdelijk tot meer faillissementen."