VS: vijf staten in Mexico even gevaarlijk als Syrië, Irak en Jemen

De Verenigde Staten adviseren om niet langer naar vijf Mexicaanse staten af te reizen en verhogen het reisadvies van niveau 3 naar 4. Dit in verband met het geweld tussen drugskartels en het hoge aantal moorden.

Het gaat om de staten Sinaloa, Colima, Michoacan en Guerrero, grenzend aan de Stille Oceaan, en de staat Tamaulipas, aan de Amerikaanse grens.

De VS raadde eerder al af om naar de vijf Mexicaanse gebieden af te reizen, maar heeft ze nu geplaatst in de hoogste categorie. Daarmee vallen ze nu in het Amerikaanse rijtje met de meest onveilige landen ter wereld: Afghanistan, Centraal Afrikaanse Republiek, Iran, Irak, Libië, Mali, Noord-Korea, Somalië, Zuid-Soedan, Syrië en Jemen.

Het aantal moorden in Mexico is schrikbarend hoog en 2017 was zelfs een recordjaar. In de eerste elf maanden van vorig jaar zijn er ruim 23.000 moordonderzoeken geopend.

Het Nederlandse reisadvies voor Mexico is vooralsnog niet aangepast. Voor de staten Tamaulipas en Guerrero en de gehele grens met de VS geldt niveau 3, dat betekent dat er alleen noodzakelijke reizen moeten worden gemaakt. Voor de rest van Mexico geldt niveau 2. Nergens in Mexico adviseert het ministerie van Buitenlandse Zaken niveau 4, de hoogste categorie.