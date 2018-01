Papieren Telefoongids stopt na 137 jaar

Sinds 1996 verschijnt de gids ook online. Inmiddels kiest het overgrote deel van de gebruikers voor deze versie. Volgens het bedrijf wordt de gedrukte versie alleen nog gebruikt door een beperkte groep ouderen, die dit jaar een speciale cursus krijgen om de overstap naar online te kunnen maken.

Discussie

De papieren Telefoongids & Gouden Gids, zoals de gids officieel heet, is al jaren onderwerp van discussie. In 2008 ging via de website stopdetelefoongids.nl een petitie van start waarin werd opgeroepen uit milieuoverwegingen te stoppen met het boekwerk. De initiatiefnemer stelde dat 'ook niet-bomenknuffelaars' het boek zonde vinden van het papier. De uitgever kreeg zelf duizenden meldingen van mensen die de gids niet langer op papier wensten te ontvangen vanwege verspilling.

Tweede Kamerleden gaven in 2012 aan te willen stoppen met het ongevraagd bezorgen van de gidsen. Er werd gepleit voor een systeem waarbij mensen expliciet moesten aangeven dat ze de gids in de bus wilden. Aanleiding daarvoor was de website sterftelefoongidssterf.nl die door technologie-ondernemer Alexander Klöpping in het leven was geroepen. Op de site werd doorverwezen naar een afmeldformulier voor de papieren gids. DTG eiste dat de website offline werd gehaald vanwege reputatieschade.

2,3 miljoen gidsen

Volgens DTG gebruikte 57 procent van de Nederlanders boven de 18 de papieren gids in 2016 nog altijd. Niet verrassend: 55-plussers waren hierin oververtegenwoordigd.

DTG sprak in 2014 met het ministerie van Economische Zaken af dat de papieren gidsen in ieder geval tot eind 2017 zouden worden gedrukt. Nu uit onderzoek is gebleken dat nog slechts 2 procent van de gebruikers de papieren gids onmisbaar vindt, komt er een einde aan het iconische boekwerk. DTG wil van de laatste editie een uniek bewaarexemplaar maken. Eind december gaan in Enschede de laatste gidsen door de brievenbus.