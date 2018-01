Hacker begluurt 13 jaar lang computergebruikers via webcam

Een Amerikaanse hacker heeft duizenden computers besmet met malware zodat hij via de webcam naar zijn slachtoffers kon gluren. Ook luisterde hij ze af door de microfoon van de computer aan te zetten zonder dat mensen het doorhadden. Vooral kinderen waren het slachtoffer.

De 28-jarige man uit de staat Ohio werd vorig jaar opgepakt en is gisteren pas officieel aangeklaagd. Hij wordt onder meer verdacht van het maken van kinderporno.

Miljoenen foto's

De man ontwikkelde in 2003 op 14-jarige leeftijd een schadelijk programmaatje met de naam Fruitfly. Via een lek in de computer kon hij het programma installeren. Hij kon dertien jaar lang zijn gang gaan.

Hij kreeg daarmee toegang tot bestanden op de computers van anderen en kon de webcam en microfoon op afstand inschakelen. Volgens justitie maakte de hacker daarmee miljoenen foto's van slachtoffers, onder wie veel kinderen.

De malware werd vorig jaar pas ontdekt. Onder meer Apple heeft na de ontdekking een update de deur uit gedaan, die het lek moest dichten.