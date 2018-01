Naakt en ijsberen: originele reizen zijn middelpunt van Vakantiebeurs

Nieuw op de Vakantiebeurs is de Blootstraat: een plek waar naaktvakanties 'in het zonnetje' worden gezet. Volgens belangenbehartiger van naaktrecreƫrend Nederland NFN vieren bijna twee miljoen Nederlanders vakantie in hun blootje. Op de beurs wordt iedereen wel geacht om de kleren aan te houden.

100.000 bezoekers

Vorig jaar werd de beurs door meer dan 100.000 mensen bezocht, het merendeel 50-plussers. Verreweg de meeste mensen wilden informatie inwinnen voor een nieuwe vakantie en inspiratie krijgen voor nieuwe bestemmingen. Dat kan nu weer tot en met 14 januari.