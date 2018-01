Statiegeld op flesjes? 'Eerst slimmere recyclingtechnologie'

Het wordt tijd dat Nederland flink investeert in recyclinginnovatie in plaats van statiegeld in te voeren op flesjes en blikjes. Dat zegt Peter Rem, hoogleraar recycling en resources aan de TU Delft. "Zo'n plan lost ons probleem niet op en is extreem duur."

Rem reageert daarmee op het nieuws dat steeds meer gemeenten zich aansluiten bij de zogenoemde statiegeld-alliantie. In totaal 101 organisaties in Nederland en België, waaronder 29 Nederlandse gemeenten, steunen het initiatief om ook statiegeld te heffen op kleine plastic flessen en blikjes.

Hoe goedbedoeld het ook is, het statiegeld uitbreiden voor alleen deze producten is volgens Rem een druppel op de gloeiende plaat. "Ik denk dat we jaarlijks per Nederlander zo'n 1200 euro aan grondstoffen gebruiken die we uiteindelijk uit recycling moeten gaan halen. Met die paar euro van al die flesjes en blikjes komen we er echt niet."