Lawinegevaar afgenomen, Zermatt weer bereikbaar per trein

De duizenden inwoners en bezoekers van de Zwitserse wintersportplaats Zermatt zijn niet langer ingesneeuwd. Aan het eind van de middag werd de treinverbinding met het lagergelegen Täsch weer in gebruik genomen. Vanuit Täsch kunnen reizigers de bus nemen naar Visp en verder.

De afgelopen twee dagen konden de toeristen alleen per helikopter naar het dal worden gebracht. Doordat in een etmaal meer dan 1 meter sneeuw was gevallen en er vervolgens een warme wind was gaan waaien, was het risico op lawines levensgroot. De trein reed niet en ook wegen waren afgesloten.

Het vervelendst voor de wintersporters was vermoedelijk dat ook de pistes dicht waren. Die werden vanmorgen heropend.

Met explosies werden op een aantal plaatsen gecontroleerde lawines veroorzaakt. Na het ruimen van de sneeuw was het daardoor weer veilig genoeg om de treindienst op te starten. De toegangsweg naar Zermatt is nog wel dicht.