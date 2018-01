Executies duizenden drugscriminelen Iran gaan mogelijk niet door

Meer dan 5000 ter dood veroordeelde drugscriminelen in Iran ontlopen waarschijnlijk hun straf. De hoogste baas van het justitiële apparaat heeft opgedragen om hun dossiers opnieuw te laten bekijken nadat het Iraanse parlement afgelopen najaar de drugswetten had versoepeld.

Voorheen kregen Iraniërs al de doodstraf als ze werden gepakt met 30 gram heroïne. Dat is verruimd naar 2 kilo. Met terugwerkende kracht gelden de nieuwe regels ook voor mensen die al zijn veroordeeld. In plaats van de galg zullen deze drugscriminelen lange celstraffen of boetes krijgen.

Mensenrechtenorganisaties als Amnesty International en Human Rights Watch uiten al jaren stevige kritiek op het doodstrafbeleid in Iran. Het land executeert op China na jaarlijks de meeste gevangenen. In 2017 werden meer dan 500 mensen ter dood gebracht, voor het overgrote deel wegens het bezit van of de handel in drugs.