Tunesiërs zijn wachten op verbetering zat, grimmig protest op straat

Het geduld van veel Tunesiërs raakt op. Ze zien de situatie in hun land maar niet verbeteren en hebben nu besloten om in actie te komen. Veel Tunesiërs zijn boos omdat de prijzen van onder meer benzine, telefonie en voedsel omhoog zijn gegaan. Ook zijn de belastingen verhoogd. En dat valt niet goed in een land dat verkeert in een economische crisis.

Volgens de minister van Financiën hebben de verhogingen geen effect op basismiddelen, zoals brood, en zal de economische situatie door de extra belastinginkomsten juist verbeteren. Maar veel Tunesiërs kunnen de nieuwe plannen niet rijmen met de economische situatie en de hoge jeugdwerkloosheid. Bijna de helft van de Tunesiërs is jonger dan 36 jaar en van hen heeft twee derde geen baan.

Eerste dode

Maandag brak de hashtag #Fech_Nestannew (Waar wachten we op?) door. Spontaan verplaatste het protest zich van Twitter naar de straat; in tal van steden waren er maandag demonstraties met geweld. In de stad Tebourba kwam een betoger door politie-optreden om het leven. Dat leidde gisteravond tot nog veel meer protest.

En ook toen was de sfeer grimmig. Tientallen mensen raakten gewond en volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn er 200 demonstranten opgepakt. Tunesische media berichten over vandalisme en beroving van banken, winkels en politiestations. Ook werd er een molotovcocktail gegooid in een Joodse school, maar het is onduidelijk of dat iets te maken heeft met de protesten. In Djerba, waar de school staat, waren namelijk geen demonstranten op de been.