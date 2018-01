Moeder omgekomen Sharleyne (8) blijft langer vastzitten

De moeder van de 8-jarige Sharleyne, het meisje dat in 2015 in Hoogeveen uit een flat viel en om het leven kwam, blijft langer vastzitten. De advocaat van Hélène J. had gevraagd om opheffing van haar voorlopige hechtenis, maar de rechtbank ziet voldoende redenen om de vrouw langer vast te houden.

Sharleyne viel in de nacht van 7 op 8 juni 2015 van de tiende verdieping van de flat waar zij met haar moeder woonde. Het is nog altijd niet duidelijk of het meisje werd gedood of door een ongeluk om het leven kwam.

Haar moeder werd in oktober, ruim twee jaar na het incident, opnieuw gearresteerd op verdenking van moord dan wel doodslag. Ze was eerder al aangehouden omdat ze zich verdacht gedroeg. Omdat niet kon worden vastgesteld dat het meisje was gedood, kwam J. weer op vrije voeten. De vader van het meisje wist vervolgens alsnog een onderzoek af te dwingen.

Onderzoek

Het Nederlands Forensisch Instituut kon naar aanleiding van dat onderzoek niet bevestigen dat het meisje was vermoord. Ze leek door de val van de flat om het leven te zijn gekomen.

Het OM liet de vrouw opnieuw aanhouden nadat een Belgische deskundige het onderzoek van de NFI nog eens had bestudeerd en een nieuwe getuige een verklaring had afgelegd. Volgens de Belg kwam Sharleyne door wurging om het leven, voordat ze van de flat werd gegooid. Het NFI zegt dat de verwondingen in de hals van het meisje ook door de val kunnen zijn veroorzaakt.

Buurman eerder verhoord

Tijdens de pro-formazitting, waar J. zelf niet bij aanwezig was, bleek vandaag dat de nieuwe getuige, een buurman van J., in de nacht van het incident moeder en dochter ruzie hoorde maken. Er waren volgens de man geen andere mensen in het huis aanwezig.

Opvallend is dat de getuige zegt al direct na het incident in het kader van buurtonderzoek te zijn verhoord. Daar zijn echter geen verslagen van teruggevonden.

Slaapwandelen

Volgens J. slaapwandelde haar dochter geregeld. Dat is door haar buren bevestigd. Er zou bij de huisarts een verwijsbrief hebben gelegen naar een specialist, maar de moeder wilde die verwijzing tot dusver niet openbaar maken. De advocaat van de vrouw gaat zijn cliënt nu vragen dit alsnog te doen.

Vast staat dat J. dronken was op de avond van het incident, en dat er een ruzie was met haar dochter over onder meer een barbecue waar het meisje bij aanwezig was. Ook is een brief gevonden met daarop de tekst "Ik haat mama".

Het strafrechtelijk onderzoek in de zaak is afgerond. Wel zal J. nog geestelijk worden onderzocht, iets waar ze eerder nog niet aan mee wilde werken. De volgende niet-inhoudelijke zitting is in maart. Voor die tijd moeten deskundigen die tot tegenstrijdige conclusies zijn gekomen met elkaar in gesprek. Mogelijk volgt eind mei of begin juni de inhoudelijke behandeling.