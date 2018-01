Nederlandse F-16's vallen IS-doel aan in Syrië

Nederlandse F-16's hebben een aanval uitgevoerd op een doel van de terreurorganisatie Islamitische Staat in Oost-Syrië. De aanval was volgens het ministerie van Defensie bij de stad Abu Kamal in de provincie Deir ez-Zor.

Bij de vorige missie in IS-gebied kwam er kritiek op een gebrek aan openheid over de Nederlandse militaire acties. Minister Zijlstra van Buitenlandse Zaken zegt dat er wordt gekeken naar manieren om meer informatie vrij te geven.

Sinds vorige week worden weer Nederlandse F-16's ingezet boven Oost-Syrië en Irak. De laatste keer dat er binnen de internationale coalitie tegen IS Nederlandse toestellen werden ingezet, was in 2016. De uitvalsbasis van de F-16's is Jordanië.

Defensie maakte bekend dat er in Irak boven Ninawa, Sala ad-Din en Anbar ook missies zijn uitgevoerd. Daarbij zijn geen aanvallen uitgevoerd. Bij een andere actie in Oost-Syrië is ook geen aanval uitgevoerd.