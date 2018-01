Nederlandse generatoren onderweg naar Noord-Korea onderschept

Nederland heeft vorig jaar een schip met generatoren die voor Noord-Korea waren bestemd laten onderscheppen. In een Nederlands VN-rapport over de naleving van de VN-sancties tegen het communistische land staat dat de Nederlandse autoriteiten door een EU-land werden getipt.

De onderschepping vond vorig jaar plaats en het rapport waarin erover wordt geschreven is van december. NRC reconstrueerde vandaag op basis van het rapport wat er is gebeurd.

In het rapport staat dat de Nederlandse autoriteiten na de tip het schip hebben opgespoord op basis van de transpondergegevens. Dat gebeurde in samenwerking met andere EU-landen. De container met de generatoren kon daardoor in de eerste haven waar het schip zou aanmeren door de douane van het schip worden gehaald. Waar dat was, is niet bekend.

Gelogen over bestemming

De Nederlandse vertegenwoordiging bij de VN schrijft dat de Nederlandse exporteur de lading had verkocht aan een in Europa wonende Noord-Koreaan die zich voordeed als Chinees. De Noord-Koreaan heeft dat na ondervraging ook bekend. Hij gaf ook toe dat dit de derde keer was dat hij zo'n transport organiseerde. Wie daarbij zijn handelspartners waren, is niet bekendgemaakt.

Omdat de Nederlandse onderneming dacht dat de lading voor China bestemd was, wordt het bedrijf niet vervolgd voor schending van de VN-sancties. NRC schrijft dat afgelopen jaar geen enkel Nederlands bedrijf handel met Noord-Korea heeft aangegeven.

Volgens de krant maakt Noord-Korea gebruik van een aantal technieken om inspecties van scheepstransporten te vermijden. Als voorbeelden schrijft de krant dat schepen uit het land vaak onder vlaggen van andere landen varen en van de radar verdwijnen door hun transponders lange tijd uit te zetten.

Verboden te investeren

In reactie op de rakettesten door het Noord-Koreaanse regime is het sinds oktober verboden voor EU-lidstaten om te investeren in het land. Voor die tijd mochten de landen wel zakendoen, maar mochten de wapenindustrie en de mijnbouw daar geen baat bij hebben. NRC schrijft dat de generatoren een rol hadden kunnen vervullen bij het atoomprogramma van het land.