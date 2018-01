'Schaamteloos valse' Modigliani's inderdaad nep

Kunstkenners hadden al zo'n vermoeden, maar nu weten ze het zeker: de 21 schilderijen van Amedeo Modigliani die vorig jaar op een tentoonstelling in Genua in beslag werden genomen, zijn vals. Over één werk is nog twijfel, omdat daar een certificaat van echtheid bij zit. Dat blijkt uit de stukken die de experts na onderzoek bij de rechtbank hebben ingediend.

Modigliani (1884-1920) was een van de beroemdste expressionisten. Zijn werk is zeer geliefd én zeer vaak gekopieerd.

In het voorjaar van 2017 opende in het Palazzo Ducale-museum in Genua een tentoonstelling met dertig schilderijen, die samen tientallen miljoenen euro's waard zouden zijn. Er kwamen tienduizenden bezoekers.

"Schaamteloos vals"

Enkele kunstkenners noemden de getoonde werken meteen al "schaamteloos vals". Zelfs de lijsten om de schilderijen hadden volgens hen niets met Modigliani te maken. Zo'n twintig werken zouden ergens in de jaren 80 zijn gemaakt. Dat vermoeden is nu bevestigd.

In verband met de affaire zitten drie mensen vast, onder wie de Zwitserse curator van de expositie, Rudy Chiappini. Het museum zegt dat het door de zaak grote schade heeft geleden.