Drie jaar cel voor mislukte aanslag in Rotterdam in 2004

Een 48-jarige Serviër die in 2004 een bomaanslag in Rotterdam wilde plegen op een garagehouder is veroordeeld tot drie jaar celstraf, waarvan een jaar voorwaardelijk. De man was jarenlang voortvluchtig en werd pas in 2016 per toeval in Hongarije gearresteerd.

Op 11 november 2004 kreeg de politie, dankzij het tappen van telefoons van criminelen die van wapenhandel werden verdacht, lucht van de plannen van de man. Zijn telefoon leidde naar een woning in de Amsterdamse wijk Buitenveldert. De politie trof daar een explosief en een tot ontsteker omgebouwde telefoon aan. De Serviër was zelf niet in de woning aanwezig.

Het explosief bevatte twee pakketten met elk 500 gram springstof. Als die hoeveelheid tot ontploffing was gebracht, zo stelt de rechtbank, was er een enorme ravage aangericht; 100 gram springstof is genoeg om een auto op te blazen. In de woning werden ook een foto van het doelwit, een garagehouder in Rotterdam, en plattegronden van de garage gevonden. De garagehouder was vermoedelijk een bekende van de groep uit het criminele circuit.

Voortvluchtig

De Serviër had geen strafblad, maar speelde volgens de politie een grote rol bij het aannemen van de liquidatie-opdracht en de voorbereiding van de aanslag. Medeplichtigen werden al in 2006 in hoger beroep tot 5,5 jaar cel veroordeeld.

De celstraf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie.