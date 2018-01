Woonbond krijgt deksel op neus: 'gluurverhoging' mag

"Gluurverhogingen", huurverhogingen op basis van inkomensgegevens van de Belastingdienst, zijn niet in strijd met de wet. Dat oordeelt de rechtbank Den Haag in een zaak van huurdersvereniging de Woonbond tegen de overheid en verschillende woningcorporaties.

Inzet van de rechtszaak waren huurverhogingen van sociale huurwoningen bij huurders die meer verdienen dan de norm. Om het inkomen van deze huurders te achterhalen, kregen woningcorporaties hun inkomensgegevens van de Belastingdienst.

Door mensen met een hoger inkomen meer te laten betalen voor een sociale huurwoning, wil de overheid de woningen voor deze zogeheten 'scheefwoners' onaantrekkelijker maken. Minder scheefwoners betekent meer dat er meer sociale huurwoningen vrijkomen voor mensen met een laag inkomen.

365 miljoen euro

De Woonbond acht deze "gluurverhogingen" - volgens hun schatting goed voor een totaalbedrag van 365 miljoen euro - in strijd met de privacy en heeft ze aangevochten via een collectieve rechtszaak.

De Raad van State oordeelde al dat de Belastingdienst inkomensgegevens van vóór 1 april 2016 nooit had mogen delen met de corporaties. Maar de Haagse rechtbank vindt nu dat het gebruik ervan geoorloofd was om huurverhoging te eisen. Woningcorporaties konden volgens de rechter niet weten dat zij geen recht hadden op die informatie. Inkomensgegevens van na 1 april 2016 mochten woningcorporaties sowieso gebruiken, omdat de wet is veranderd.

Individuele huurders kunnen met klachten naar de Huurcommissie, zegt de rechter.

"Voor ons verandert er niks", zegt een woordvoerder van Aedes, de branchevereniging van de woningcorporaties. "De corporaties dienen zich aan de wet te houden. Dat hebben ze gedaan en de rechter heeft ze daarin gelijk gegeven."