Puigdemont herbenoemd als Catalaanse regiopresident

De afgezette Catalaanse regiopresident Carles Puigdemont wordt herbenoemd. Daarover zijn de twee grootste separatistische partijen van Cataloniƫ het eens geworden.

Puigdemont is in oktober naar Brussel gevlucht en wil terug naar Spanje. Maar daar wacht hem een proces. Daarom zou hij vanuit de Europese hoofdstad een "soort Skype-president" kunnen worden, zegt correspondent Rop Zoutberg in het NOS Radio 1 Journaal. "Via een videoverbinding spreekt hij dan het parlement toe. Dat zou een absurde situatie zijn."

Met het akkoord begint de ramkoers tussen pro-Spaanse en separatistische partijen een nieuw hoofdstuk, zegt Zoutberg.