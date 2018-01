Wekdienst 10/1: Michael P. voor de rechter en aardbeving in Caribische Zee

Ga je vandaag op pad? Dit is het overzicht van de files en wegwerkzaamheden en de situatie op het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

• De man die verdacht wordt van het verkrachten en vermoorden van Anne Faber staat voor het eerst voor de rechter. De verdachte, Michael P., is er zelf niet bij. Op de zogeheten pro forma-zitting gaat het over de stand van het onderzoek, de voorlopige hechtenis en de planning. De zaak wordt nog niet inhoudelijk behandeld.

• Ook in de zaak van de dood van het 8-jarige meisje Sharleyne uit Hoogeveen is er een pro forma-zitting. Ze viel van het balkon van haar flat, maar was daarvoor waarschijnlijk al gewurgd. De moeder is de verdachte.

• De Amerikaanse politicus Pete Hoekstra biedt in Paleis Noordeinde zijn geloofsbrieven aan Koning Willem-Alexander aan. Daarna is Hoekstra officieel de nieuwe ambassadeur van de Verenigde Staten in Nederland.

• In de Rijn bij Lobith wordt in de ochtend de hoogste waterstand verwacht, ruim 14 meter boven NAP. Normaal komt het water niet hoger dan twaalf meter.