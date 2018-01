Japanse astronaut zegt sorry: ik ben toch niet 9 centimeter gegroeid

De Japanse astronaut Norishige Kanai is niet negen, maar slechts twee centimeter gegroeid sinds hij drie weken geleden aan boord ging van het ruimtestation ISS.

Kanai twitterde gisteren nog dat hij 9 centimeter was gegroeid en zei zich zorgen te maken of hij nog wel in Sojoez-capsule past, die hem naar de aarde moet terugbrengen.

Daar komt de astronaut nu dus van terug. "Ik heb mezelf gemeten en ik ben ongeveer 182 cm. 2 centimeter groter dan mijn lengte op aarde."

Kanai wijt zijn eerdere bewering aan een meetfout. "Het spijt me heel erg dat ik dit soort nepnieuws heb getwitterd."

Het is niet ongewoon dat astronauten bij een verblijf in de ruimte langer worden. Omdat de zwaartekracht ontbreekt, zetten de met een gelachtige vloeistof gevulde tussenwervels in de rug uit. Terug op aarde krijgen de astronauten weer hun normale lengte.