Trump onderhandelt live op tv over immigratie

Tv-kijkers in de VS kregen gisteren een uniek kijkje achter de schermen van de politiek in Washington. President Trump liet tv-kijkers live meekijken tijdens onderhandelingen met leden van het Congres over het immigratiebeleid.

"We dachten even dat er een persmoment kwam", zegt correspondent Arjen van der Horst in het NOS Radio 1 Journaal. "Maar de camera's mochten gewoon blijven en de hele discussie werd uitgezonden op de Amerikaanse tv".

Dreamers

Trump heeft de steun van de Democraten hard nodig, omdat hij voor 19 januari een probleem met de begroting van de overheid moet oplossen. Als daarover geen overeenstemming komt, gaan overheidsinstanties dicht.

De Democraten willen wel helpen, maar alleen als er een permanente oplossing komt voor de zogeheten Dreamers: de bijna 800.000 immigranten die als kind met hun ouders illegaal naar de VS zijn gekomen.

Onder president Obama kregen deze mensen een beschermde status, maar Trump kondigde vorig jaar aan dat hij de regeling zou afschaffen. Hij gaf het Congres tot maart de tijd om met een oplossing te komen.

Goed nieuws

Gisteravond laat was er goed nieuws voor de jonge immigranten. Een rechter in Californië heeft besloten dat de wettelijke basis van Trumps besluit over de Dreamers wankel is. Dat betekent dat ze voorlopig niet zullen worden uitgezet.

Opmerkelijker was dat Trump gisteravond bereid leek een compromis met de Democraten te sluiten. Hij noemde hun instemming met zijn immigratiebeleid van vitaal belang en sprak van een "wet van liefde" die er snel zou kunnen komen.