Straat in Harderwijk blank door lekkage

In de binnenstad van Harderwijk stond een straat urenlang blank door een lekkage. Aan het einde van de avond brak onder de Hoogstraat een waterleiding. De politie zette de omgeving uit voorzorg af.

Waterbedrijf Vitens laat op zijn website weten dat er als gevolg van een leidingbreuk sprake is van minder of geen waterdruk. Het gaat om woningen aan de Hoogstraat en in de directe omgeving. De reparatiewerkzaamheden zijn in volle gang.

De kelder van een restaurant stond blank. Volgens een medewerker is het meeste water inmiddels weggepompt.