Tbs'er: 'Van 1989 tot 2013 was mijn behandeling weggooide tijd'

"Vier jaar ben ik toen op de vlucht geweest", vervolgt Jan. Hij kwam uiteindelijk weer in dezelfde instelling als eerst terecht. Pas vijf jaar geleden beleefde hij naar eigen zeggen een doorbraak in zijn behandeling. "Toen kreeg ik een behandelaar die zei: we gaan er wat mee doen."

Jan zit nu in het proefverlofstadium. Vanaf 2015 is hij bijna dagelijks buiten. Wat heeft hij aan zijn tbs-tijd gehad? Hij denkt even na en zegt: "Van 1989 tot 2013 is het weggooide tijd geweest. Daarna heb ik er veel aan gehad." Hij hoopt dat zijn mede-tbs'ers er niet zo lang over hoeven te doen. Jan is ervan overtuigd dat het kan, zolang er per patiënt een vast team komt.

Is Jan bang dat hij straks weer de fout ingaat? "Nee, absoluut niet."