Oud-Trump-adviseur Steve Bannon weg bij Breitbart News

Steve Bannon, oud-topadviseur van president Trump, legt zijn functie bij de Amerikaanse nieuwsorganisatie Breitbart neer. Bannon lag de afgelopen dagen onder vuur omdat hij in een boek over het eerste halfjaar van Trumps presidentschap harde uitspraken had gedaan.

In Fire and Fury noemde Bannon een ontmoeting tussen Trumps zoon, schoonzoon en een Russische advocate verraderlijk en onvaderlandslievend. Afgelopen zondag probeerde hij die woorden nog af te zwakken.

Hij zei dat hij niet Donald Trump jr. en Jared Kushner, maar oud-campagneleider Paul Manafort had bedoeld. Trumps zoon was wel degelijk "een patriot en een goed mens". Ook betuigde Bannon zijn steun aan de president.

'Sloppy Steve'

Trump reageerde fel op de uitspraken van zijn eerdere rechterhand. "Toen Bannon werd ontslagen, verloor hij niet alleen zijn baan, maar ook zijn gezond verstand", zei hij. Bannon was een van de belangrijkste adviseurs van Trump, totdat hij in augustus moest vertrekken. In een tweet vrijdag noemde Trump hem "Sloppy Steve", slonzige Steve.

Een dag eerder was Bannon de steun kwijtgeraakt van zijn belangrijkste geldschieter, de miljardair Rebekah Mercer. Zij is mede-eigenaar van het rechts-populistische Breitbart en zei het nieuwsplatform wel nog een warm hart toe te dragen. "Daarmee leek het lot van Bannon al bezegeld", zegt correspondent Arjen van der Horst.

Op de nieuwssite wordt geen officiƫle reden gegeven voor het vertrek van hoofdredacteur Bannon. "Steve is een gewaardeerd onderdeel van onze nalatenschap", zegt de bestuursvoorzitter. "We zullen altijd dankbaar zijn voor zijn bijdragen en wat hij ons heeft helpen bereiken."

"Bannon is nu uitgekotst door zijn eigen beweging", zegt Van der Horst. Hij is zijn invloed op het Witte Huis kwijt. "Breitbart is zeer populair bij de Trump-aanhang en was voor hem een machtig middel."