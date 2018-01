Politie: mogelijk verband tussen dode en schietincident Breda

De politie onderzoekt of er een verband is tussen een schietincident eind vorige week in Breda en de vondst van een dode man, vanochtend in een woning in Breda. Volgens de politie is het goed mogelijk dat de incidenten met elkaar te maken hebben.

Na een achtervolging kwam de politie vanochtend in een Bredaas appartementencomplex terecht waar twee verdachten zich schuil hielden. Bij hun vluchtpoging raakten de twee zwaargewond. In de woning waar de verdachten zich ophielden, werd een dode man gevonden. Wat hieraan is voorafgegaan, is onduidelijk.

Huizen beschoten

Eind vorige week, in de nacht van vrijdag op zaterdag, werden in Breda kort na elkaar twee woningen aan de Ahornstraat en aan de Hagehof beschoten. Er waren mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Er is nog niemand aangehouden.

De huizen die waren beschoten werden later op de dag op last van de burgemeester voor drie maanden gesloten. Volgens burgemeester Depla is dat gedaan om herhaling te voorkomen en de veiligheid van buurtbewoners te garanderen. Voor de bewoners van de getroffen woningen werd alternatieve huisvesting geregeld.

Tegen Omroep Brabant zegt de politie dat er vanmorgen al een verband vermoed werd tussen de incidenten. Later op de dag werd dat vermoeden verder bevestigd.

Onderzoek

Vandaag is in een van de beschoten woningen onderzoek gedaan, laat de politie weten. Ook een huis in een andere straat, ongeveer een kilometer verderop, is doorzocht. Waarom de politie daar ook is geweest, is niet duidelijk. De politie vraagt mensen die meer weten van een van de incidenten, contact op te nemen.