Journalist omstreden vuurwerkreportage weg bij RTV Noord

De freelance-journalist die voor RTV Noord een reportage maakte over illegaal vuurwerk, heeft zijn werkzaamheden bij de omroep neergelegd. Over de reportage ontstond ophef, omdat er nepnieuws mee zou worden verspreid.

In het tv-verslag probeerde de verslaggever binnen enkele uren aan illegaal vuurwerk te komen in de provincie Groningen. Een deel van de reportage bleek in scène gezet. Bij de overhandiging van een tas met illegaal vuurwerk was iemand onherkenbaar in beeld die werd gepresenteerd als de leverancier van het verboden vuurwerk.

Het Groninger stadsblog Sikkom kwam erachter dat dezelfde persoon later in de reportage optreedt als een legale vuurwerkverkoper die zegt hoe gevaarlijk illegaal vuurwerk is. Het blog ontdekte de fout doordat de 'twee' personen dezelfde trui droegen.

Misleidend

Nadat bekend was geworden dat de reportage gedeeltelijk in scène was gezet, liet RTV Noord de kwestie onderzoeken door een extern bureau. De omroep zegt geen nepnieuws te hebben verspreid, maar erkent wel dat er dingen zijn misgegaan. De verslaggever heeft laten weten dat hij spijt heeft van zijn onzorgvuldigheid.

Volgens de hoofdredacteur van de omroep is het verstandig dat de journalist opstapt. "De betrouwbaarheid van RTV Noord als journalistieke organisatie is in het geding gekomen. Daarmee zijn grenzen overschreden die niet overschreden hadden mogen worden."

Gisteren werd de journalist aangehouden voor het bezit van illegaal vuurwerk. Na een paar uur mocht hij weer naar huis.