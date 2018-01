'Twitter grijpt in als Trump privé-informatie twittert'

Er is een scenario denkbaar dat Twitter ingrijpt in de tweets van president Trump, zegt de hoogste baas van Twitter in Europa. Tweets van Trump, zoals zijn recente opmerking over de nucleaire knop op zijn bureau die groter zou zijn dan die van de leider van Noord-Korea, zijn nogal eens omstreden en leiden tot discussie over de grenzen aan wat mag en kan.

Twitter reageerde vorige week, zonder Trump letterlijk te noemen. De Europese baas van Twitter, Bruce Daisly, zei vandaag in een interview bij de BBC dat als de president privé-informatie deelt, hem zal worden gevraagd de tweet te verwijderen.

"Als iemand privé-informatie deelt, zoals een adres of telefoonnummer, accepteren we dat niet", zei Daisly. Dat geldt ook voor Trump. Dit is in lijn met de huisregels van Twitter.

Omgaan met Trumps Twittergedrag

Twitter heeft het soms moeilijk met de berichten van Trump, bleek ook uit het interview met Daisley. De Twitterbaas was te gast in een radio-uitzending (luister vanaf 12.50 min) van The Emma Barnett Show. Hij zei dat niemand op Twitter carte blanche heeft. Daisley wees er ook op dat het bedrijf niet zelf het verhaal wil worden, wat al snel gebeurt als je een bericht van de president van je platform afhaalt.

Twitter plaatste een uitleg over het beleid rond het twittergedrag van wereldleiders nadat er veel commotie was ontstaan over Trumps bericht over de grootte van zijn 'rode knop'. Het bedrijf schrijft in de blogpost dat het belangrijk vindt dat iedereen de berichten van wereldleiders, controversieel of niet, kan lezen.