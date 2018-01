Terreurverdachten Rotterdam langer vast

De twee mannen die op kerstavond in Rotterdam werden opgepakt op verdenking van terrorisme, blijven nog een maand langer vastzitten. Eind december werd hun voorlopige hechtenis ook al verlengd. Volgens het Openbaar Ministerie moeten de twee langer vast blijven zitten in het belang van het onderzoek.

De twee, een 21-jarige Vlaardinger en een 29-jarige man uit Zweden, werden samen met twee andere mannen opgepakt in de Witte de Withstraat in Rotterdam. De twee andere verdachten zijn eerder al vrijgelaten, meldt RTV Rijnmond.

Het OM kwam de verdachten op het spoor door een tip van een buitenlandse veiligheidsdienst. Die had de Nederlandse politie gewaarschuwd voor de 29-jarige Zweed. Hij werd een paar uur later aangehouden. Na de arrestaties werden woningen in Vlaardingen, Delft en Gouda doorzocht. Daarbij werden computers en mobiele telefoons in beslag genomen.