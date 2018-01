AEX sluit op hoogste niveau sinds 2001

De AEX-index op de beurs in Amsterdam is op het hoogste niveau gesloten sinds de zomer van 2001. De AEX sloot met een plus van 0,4 procent en kwam daarmee uit op 563,04 punten.

Daarmee is het piekniveau (561,90 punten) van 2007 overtroffen. De laatste keer dat de index daarvoor zo hoog uitkwam was in 2001. Ook andere graadmeters eindigden hoog. De MidKap won 0,4 procent en kwam uit op 857,41 punten.

De afgelopen dagen heerste een optimistische stemming onder Europese beleggers. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 0,7 procent.

De hoogste stand die de AEX ooit haalde was 703,18 punten. Dat gebeurde in het najaar van 2000, voordat de internetbubbel barstte.

'Volstrekt logisch'

Analist Jos Versteeg van Insinger Gilissen noemt de koersstijging volstrekt logisch. "De koers kan nog veel hoger. Als je kijkt hoe het met de wereld gaat en de indicaties. Er is in jaren niet zo goed geboerd in de VS, Aziƫ en Europa." Bovendien is de rente laag en de kans op inflatie klein, wat gunstig is voor de koers. Voorlopig verwacht Versteeg nog geen hogere rente.

Volgens de analist is het moeilijk om over de toekomst te speculeren, maar hij denkt dat de stijging van de koers nog een jaar of twee kan doorgaan. "Het zou me niet verbazen als het nog een stuk hoger gaat."

De grootste winnaar in Amsterdam was telecombedrijf Altice, met een winst van 10,5 procent. Het bedrijf splitst zijn Amerikaanse tak af, waardoor Altice USA kan doorgroeien zonder last te hebben van de schulden van het moederbedrijf.