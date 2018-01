Philips Lighting schrapt een derde van onderzoeksbanen Eindhoven

Philips Lighting schrapt een derde van alle banen op de researchafdeling op de High Tech Campus in Eindhoven. In totaal verdwijnen 118 van de ruim 350 banen. De ondernemingsraad (OR) en het personeel zijn daarover vandaag geïnformeerd.

Volgens een woordvoerder van Philips Lighting zijn de ontslagen een gevolg van "een verlegging van de focus naar Internet of Things en slimme verlichtingssystemen, niet van een inkrimping". Het Internet of Things is de technologie van het verbinden van alledaagse voorwerpen met internet en het uitwisselen van gegevens, zoals de slimme thermostaat.

Vorig jaar zijn volgens Philips Lighting voor die koerswijziging nog 80 mensen aangenomen bij het bedrijf.

'Genoeg vacatures'

Als de OR met de plannen instemt, kunnen de vertrekkende werknemers een beroep doen op een sociaal plan. Volgens een woordvoerder worden ze ondersteund bij het zoeken naar een andere baan binnen of buiten Philips. "Er zijn genoeg bedrijven in de regio die hoog opgeleid personeel nodig hebben."

Een kleine twee jaar geleden werd Philips Lighting afgesplitst van Koninklijke Philips.