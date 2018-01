Van oorlogsmisdaden verdachte Bosnische Serviër opgepakt

De Bosnische Serviër Milorad Obradovic is in Duitsland gearresteerd. Obradovic (51) wordt verdacht van oorlogsmisdaden tijdens de burgeroorlog in het voormalige Joegoslavië.

De verdachte zou in 1992 in de omgeving van de stad Prijedor drie mensen hebben doodgeschoten. Verder zou hij hebben meegewerkt aan de arrestatie van ongeveer 120 moslims die later ook werden vermoord.

Bosnië had een arrestatiebevel tegen Obradovic uitgevaardigd. De openbaar aanklager in Duitsland zegt dat het de bedoeling is hem uit te leveren. Bosnië heeft veertien dagen om een gedetailleerd uitleveringsverzoek te doen. De Bosnische openbaar aanklager zegt dat Bosnië al maanden op zoek was naar Obradovic. Een andere verdachte in deze zaak is recent gearresteerd in Montenegro.

Tijdens de oorlog in Bosnië zijn tussen 1992 en 1995 meer dan 100.000 mensen gedood en vele honderdduizenden verdreven.