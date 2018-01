Trump noemde Oprah in 1999 zijn ideale running mate

Het was 1999 en de toen 53-jarige Donald Trump was vooral bekend als vastgoedhandelaar en de man achter de Miss USA- en Miss Universe-verkiezingen. Larry King presenteerde op CNN nog Larry King Live en sprak met Trump over zijn ambities voor het presidentschap. Hij vroeg hem wie hij als vicepresident in gedachten had.

"Ik ben echt nog niet zo ver, maar Oprah zou altijd mijn eerste keus zijn. Zij is echt een fantastische vrouw, een geweldige vrouw, een heel bijzonder iemand", zei Trump. "Als zij het zou doen, zou dat fantastisch zijn. Ze is populair, ze is geniaal. Ik weet niet of ze het zou doen. Ze lijkt op mij, ik doe een heleboel dingen en zij doet een heleboel dingen. Ze is een heel bijzondere vrouw."

De speculaties over Winfrey's kandidaatstelling kwamen op gang na de uitreiking van de Golden Globes, zondagavond, waar ze een staande ovatie kreeg voor haar toespraak over misbruik en geweld tegen vrouwen. Binnen 24 uur verschenen op sociale media 220.000 berichten waarin "Oprah" en "president" voorkwamen. Haar populariteit en financiƫle reserves zijn vele malen groter dan die van Trump toen hij zich kandidaat stelde voor de presidentsverkiezingen van 2016.