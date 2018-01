Een enkeling schaatst al, maar dat is niet zonder gevaar

In de Friese Ryptsjerksterpolder bij Leeuwarden bijvoorbeeld reden de eerste mensen gisteren al hun rondjes op een ijslaag van zo'n drie centimeter.

Volgens schaatsbond KNSB is dat allesbehalve veilig. "Want ook in een ondiepe polder kun je verdrinken", zegt een woordvoerder.

Baantjes trekken

Toch trok een schaatser bij Rotstergast zich daar niets van aan. "Het ijs is prima, maar er zijn wel een paar wakken en het is niet overal dik genoeg", zei Albert Romkema.

De 73-jarige Fries trok vanochtend in zijn eentje baantjes over het ondergelopen weiland. "Het was prachtig. Een mooie ochtend en het zonnetje kwam er nog even bij." Volgens hem is het ijs krap twee centimeter dik. Inwoners van het naastgelegen Heerenveen moeten dan ook niet massaal naar het natuurijs bij Rotstergast komen, zei Romkema. "Dat baantje dat ik getrokken heb, kan wel, maar je kan nog niet breeduit schaatsen."

