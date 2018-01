Despicable Me 3 trok meeste bioscoopbezoekers

De film Despicable Me 3 (Verschrikkelijke Ikke 3) is de bestbekeken bioscoopfilm van 2017 in Nederland. Ruim 1,3 miljoen mensen zagen de animatiefilm. Hij leverde daarmee 10,5 miljoen euro op.

Op de tweede plaats staat Pirates of the Caribbean: Salazar's Revenge, gevolgd door Beauty and the Beast.

Meer bezoekers

2017 was een goed jaar voor Nederlandse bioscopen. Voor het tiende jaar op rij nam het aantal bioscoopbezoeken toe, zegt Filmdistributeurs Nederland (FDN). Gemiddeld gingen Nederlanders vorig jaar 2,1 keer naar de bioscoop. Dat is het hoogste gemiddelde sinds 1978.

Bestuurslid Hajo Binsbergen van FDN is tevreden met de cijfers. Hij zegt dat de markt in bijna alle opzichten is gegroeid, niet alleen in de grote steden, maar in heel het land.

De kaartverkoop leverde in totaal ruim 301 miljoen euro op.

Nederlandse films

De twee meestbezochte Nederlandse films van 2017 zijn Soof 2 en Onze Jongens. Opvallend is dat beide films zijn uitgekomen eind 2016 en niet vorig jaar.

De Nederlandse films werden niet echt goed bekeken. Zelfs Soof 2 staat niet in de top-20. Volgens FDN is het marktaandeel van de Nederlandse film in vergelijking met 2016 wel vrijwel gelijk gebleven op zo'n 12 procent.