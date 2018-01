Cocaïne gevonden bij inval papierrecyclingbedrijf Oosterhout

In de woonplaatsen van de Nederlanders, in Breda en Ridderkerk, zijn huizen doorzocht. In een van die huizen is een vuurwapen gevonden.

Bij de actie van gisteravond werden behalve een pantserwagen een helikopter en een drone ingezet. De eigenaar van het bedrijf was er op het moment van de inval niet. Tegen BN DeStem zei hij stomverbaasd te zijn en niet te weten waarom de politie een inval deed.