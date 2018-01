Water in Rijn iets hoger dan verwacht, maar Nederland blijft veilig

In de Rijn bij Lobith is de waterstand vanochtend zoals verwacht opgelopen naar 14,52 meter boven NAP. Door de overvloedige neerslag en gesmolten sneeuw in Duitsland en Zwitserland is de waterstand sterk gestegen.

Rijkswaterstaat heeft het verwachte hoogste waterpeil bij Lobith wat verhoogd, naar 14,70 meter boven NAP. Dat peil komt maar gemiddeld eenmaal in de vijf jaar voor. Na die piek van morgenochtend zal de waterstand weer wat zakken.

Grote problemen worden niet verwacht. Bij 15 meter boven NAP lopen de kades bij Nijmegen onder. Daar zijn de auto's weggehaald en is de stroom van lantaarnpalen afgesloten.