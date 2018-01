Arrestaties bij anti-maffiaoperatie in Italië en Duitsland

Bij een gecombineerde actie tegen de maffia-organisatie 'Ndrangheta in Italië en Duitsland zijn 169 mensen gearresteerd. De paramilitaire politie Carabinieri zegt dat een belangrijke afdeling van de 'Ndrangheta is ontmanteld. De 'Ndrangheta heeft zijn basis in Calabrië, in het uiterste zuiden van Italië.

Tot de verdachten behoren ook publieke figuren. Volgens de krant La Repubblica zijn drie burgemeesters en de gouverneur van de provincie Crotone in Calabrië gearresteerd. Ze worden ervan verdacht dat ze aanbestedingen van maffiosi hebben goedgekeurd, in ruil voor steun bij verkiezingen.

De operatie was gericht op twee families, Farao en Marincola, die geïnfiltreerd zijn in ondernemingen in Italië en Duitsland. Het gaat onder meer om de voedsel- en wijnhandel, vuilnisophaaldiensten en begrafenisondernemingen.

Bij de actie is voor 50 miljoen euro aan spullen in beslag genomen.