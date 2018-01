'Einde dreigt voor tropenartsen'

Tropenartsen dreigen te verdwijnen, meldt Trouw. Ziekenhuizen stoppen met de opleiding voor tropenarts, omdat ze er geen geld van de overheid meer voor krijgen, waardoor de opleiding te duur is geworden. Volgens Trouw zijn vijf van de 24 ziekenhuizen waar artsen hun opleiding volgen, al gestopt met de begeleiding.

"Zie het als een veenbrand", zegt Matthijs Botman van het VUmc in Amsterdam in de krant. "Het gevaar wordt niet voldoende onderkend maar zonder financiering stoppen straks meer ziekenhuizen. Daarmee wordt de groep van opleidingsziekenhuizen te klein en houdt het op."

Nieuwe opleiding

Vroeger werden aankomende tropenartsen opgeleid en begeleid door eerdere generaties tropenartsen. Dat gebeurde zonder financiering en tussen de normale werkzaamheden door.

Enkele jaren geleden is besloten dat dat professioneler moest. Daarom is de specialisatie "arts internationale gezondheidszorg" in het leven geroepen. De opleiding nieuwe stijl duurt ruim twee jaar.

Hoge kosten

Het nadeel van de nieuwe opleiding is dat hij veel geld kost. Doordat er nu echt tijd wordt ingeruimd voor de opleiding, zijn de kosten een stuk hoger. Maar ziekenhuizen krijgen er geen geld voor van de overheid, terwijl zij voor andere specialisaties 140.000 euro per opleidingsplek krijgen.

Toenmalig minister Schippers besloot in 2015 dat de artsen internationale gezondheidszorg te weinig bijdragen aan de Nederlandse zorg en daarom besloot ze die opleiding niet te subsidiëren.

Door het gebrek aan overheidsfinanciering moeten de ziekenhuizen de specialisatie vrijwel volledig zelf betalen. Een klein deel, 10.000 euro, wordt betaald door de artsen in opleiding. Bij andere specialisaties hoeven artsen geen eigen bijdrage te betalen.